В Лазаревском районе Сочи вводят в строй новый магистральный водовод

Сочинский МУП «Водоканал» сообщил о вводе в эксплуатацию нового участка водовода диаметром 300 мм главной водопроводной насосной станции второго подъема водозабора на реке Псезуапсе.

По словам директора МУП «Водоканал» Антона Денисова, водозабор на реке Псезуапсе обеспечивает водоснабжение 20 км прибрежной зоны Лазаревского района и более 40 тыс. абонентов. В курортный сезон нагрузка на водовод кратно увеличивается в связи с временным ростом количества жителей района за счет туристов, поэтому важным параметром нового сооружения станет возможность увеличения мощности насосной станции на выходе. Кроме того, на станции начаты работы по установке энергоэффективных насосов, призванных увеличить производительность станции в полтора раза и обеспечить стабильное водоснабжение подключенных к магистральному водоводу жилых, социальных и коммерческих объектов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Сочи направят 160 млрд рублей.

Ольга Логинова