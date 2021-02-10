Субподрядчик пермского зоопарка признан банкротом

Суд признал субподрядчика пермского зоопарка ООО «Фирма „СТУЗ“» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении компании конкурсное производство. По данным картотеки арбитража, срок конкурсного производства составит пять месяцев. Конкурсным управляющим «Фирмы „СТУЗ“» утвержден Максим Кадочников. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, реестр требований кредиторов будет закрыт 14 апреля 2021 года.

Напомним, краснодарское ООО «Фирма „СТУЗ“» было субподрядчиком строительства первой очереди пермского зоопарка. Его финансовый директор Артем Юрьев объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено по факту хищения средств, направленных на строительство объекта.

В июне прошлого года ООО «Фирма „СТУЗ“» вступило в процедуру наблюдения. Основным кредитором должника является АО «МСП Банк», задолженность компании перед которым составляет 326,31 млн руб. Среди крупных кредиторов — подмосковное ООО «ТЛЦ „Белый Раст“» (87,586 млн руб.), а также банк «АК БАРС» (11,291 млн руб.) и УФНС по Краснодарскому краю (15,289 млн руб.). Общая сумма требований составляет 440,478 млн руб.