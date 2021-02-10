98 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 98 случаев заражения коронаирусом за сутки. Кроме того, скончался 62-летний инфицированный пациент, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 42 жителя Ижевска, восемь граждан из Глазова, по шесть — из Можги и Увинского района, по пять — из Юкаменского и Алнашского районов, четыре — из Игринского района, по три — из Воткинска, Сарапула и Завьяловского района, по два — из Ярского, Граховского, Балезинского районов, по одному — из Глазовского, Каракулинского, Кезского, Малопургинского, Селтинского, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов. В их числе четыре ребенка до 14 лет и 20 человек старше 65 лет. При этом 101 пациент вылечился от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 26613 случаев заражения коронавирусом. Из них 348 закончились летальным исходом, 23213 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 104 заболевших находятся в тяжелом состоянии.