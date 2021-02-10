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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге скончался основатель клиники «Скандинавия» Глеб Михайлик

Основатель клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» Глеб Михайлик скончался в Петербурге. Причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщил в одной из соцсетей директор коммерческой скорой помощи «Корис» Лев Авербах, господин Михайлик скончался в больнице имени Боткина.

В октябре 2018 года после последовательной смены управляющего состава Глеб Михайлик продал оставшиеся у него акции коммерческих клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» и ушел с поста генерального директора сети клиник. Создал сеть гериатрических центров «Наша забота».

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