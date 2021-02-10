Superjob: зарплаты курьеров в Екатеринбурге достигают 110 тыс. рублей

В Екатеринбурге курьеры разных направлений получают зарплату от 30 тыс. до 110 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob. Максимальная предлагаемая зарплата курьерам в Екатеринбурге выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, в Москве зарплата курьера-водителя может достигать 100 тыс. руб., курьера в интернет-магазине — 80-90 тыс. руб. Курьер с личным автомобилем получает от 80 тыс. руб. В Санкт-Петербурге пеший курьер может получать 81-95 тыс. руб., курьер с личным автомобилем — 70-75 тыс. руб.

В то же время во Владивостоке курьерам предлагают от 45 тыс. до 90 тыс. руб., в Волгограде и Воронеже — от 32 тыс. до 110 тыс. руб. В Казани курьеры получают от 38 тыс. также до 110 тыс. руб., в Краснодаре — от 40 тыс. до 68 тыс. руб., в Красноярске, Омске и Новосибирске — от 50 тыс. до 110 тыс. руб.

Отмечается, в декабре прошлого года спрос на курьеров в целом по России вырос в 2,8 раза, относительно показателей декабря 2019 года, а в январе 2021 года — в 4,8 раза.