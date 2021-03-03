Сегодня исполняется 55 лет председателю правительства Михаилу Мишустину

Его поздравляет 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник:

— Дорогой Михаил Владимирович, с днем рождения! Вы уже не раз доказывали, что являетесь одним из лучших Профессионалов нашей страны, умеющим работать «за совесть» и эффективно решать задачи самого разного профиля и любого уровня сложности. На таких, не жаждущих публичного признания, талантливых и эффективных людях во все времена и держалось Государство Российское. Понимая, какой объем работы Вы ежедневно проделываете, желаю Вам в первую очередь здоровья, энергии, плюс хоть немного свободного времени «для души», отдыха в семейном кругу. И новых захватывающих поединков с прогрессирующим юным шахматистом Михаилом Мишустиным-младшим!

Поздравления передает оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина:

— Уважаемый Михаил Владимирович! Примите самые добрые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! Мы знаем Вас не только как государственного деятеля и эффективного руководителя, но и как тонкого ценителя музыки! В этот день хочется выразить Вам признательность и глубокое уважение за поддержку отечественной культуры и искусства, а также за возможность творить на благо нашей любимой Родины! От всей души желаю Вам успехов во всех начинаниях и реализации задуманного! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»