Татарской писательнице нашли экстремистские призывы

Татарскую писательницу и одного из лидеров национального движения Фаузию Байрамову оштрафовали на 30 тыс. руб. за призывы к нарушению территориальной целостности России. Поводом для этого стало ее выступление на конференции Всететарского общественного центра (ВТОЦ) в прошлом году. Госпожа Байрамова вину не признала и заявила „Ъ“, что лишь говорила об истории и «мечте» татарского народа: «Как может разрушить государство женщина, которой 70 лет?» Она считает свое дело политическим и связывает с попытками властей запретить ВТОЦ.



Городской суд Набережных Челнов признал Фаузию Байрамову виновной по ч. 1 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Согласно постановлению судьи Раушана Касимуллина, ей назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу, говорится в сообщении суда.

Госпожа Байрамова сообщила „Ъ“, что ее наказали за выступление на конференции ВТОЦ, которая состоялась в феврале 2020 года и была посвящена международному дню родного языка. «Я процитировала Хади Атласи (тюрколог и депутат Госдумы Российской империи.— „Ъ“). Я вспомнила, какие цели стояли перед национальным движением 30 лет назад, — повышение статуса республики. Вот в этих словах власти нашли экстремизм. Сказали, что я призываю нарушить целостность России и строить российское государство»,— заявила писательница. По ее словам, на экспертизу был отдан перевод ее речи с татарского, в котором были допущены ошибки.

Также Фаузия Байрамова заявила „Ъ“, что изначально против нее пытались завести уголовное дело, но в итоге в суд было отдано дело об административном правонарушении. На сайте суда указано, что второй стороной по делу был лично прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев.

Госпожа Байрамова не считает себя виновной и намерена обжаловать решение суда. «Я как писательница, историк говорила о нашей истории, но никого не призывала нарушить территориальную целостность. Ну как можно разрушить государство, если оно охраняется атомными бомбами, подводными лодками, ракетами? Как это может сделать женщина, которой уже 70 лет?»,— сказала она. Общественница напомнила, что согласно Конституции РФ республики в составе России являются государствами, а также о суверенитете Татарстана говорится в региональной конституции и декларации 1990 года. «В суде я сказала, что меня судят за мечту»,— добавила госпожа Байрамова.

Напомним, Фаузия Байрамова — известная писательница, один из лидеров политической оппозиции Татарстана конца 80-х — 90-х годов. Она участвовала в деятельности Татарского общественного центра, была основателем «Татарской партии национальной независимости «Иттифак».

В 2010 году госпожу Байрамову судили по ч. 1 ст. 282 УК РФ за обращение «О признании государственного суверенитета Республики Татарстан». Тогда ей назначили год условно. По этой же статье аналогичное наказание она получила в 2014 году, но уже за статьи в Facebook, где она заявляла о преследованиях мусульман Татарстана и выступала против включения Крыма в состав России.

В июне прошлого года писательницу оштрафовали на 10 тыс. руб. за выступление на митинге памяти защитников Казани, павших при взятии города Иваном Грозным в 1552 году. Ее признали виновной по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказанию подверглись еще несколько участников митинга.

Наказания активистов татарского движения за экстремизм стали одним из поводов для прокуратуры Татарстана обратиться с исковым заявлением о ликвидации ВТОЦ. Рассмотрение иска запланировано в Верховном суде республики 24 февраля. Глава ВТОЦ Фарит Закиев на прошлой неделе объявил в связи с этим политическую голодовку.

Также члены ВТОЦ решили созвать экстренный курултай (собрание) татарского народа. Пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова заявила, что в действиях ВТОЦ «больше эмоций, чем содержательной части». Фаузия Байрамова считает, что ее дело «политическое» и также связанно с попыткой признать экстремистским ВТОЦ.

Кирилл Антонов