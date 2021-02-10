6,8 миллиарда долларов составило положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2021 года, оценил ЦБ. По сравнению с январем 2020 года показатель снизился на 36%. Причина этого — во многом «сокращение экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов». «Импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций были близкими к уровням января предыдущего года»,— поясняют в ЦБ, подтверждая более быстрое восстановление импорта по сравнению с экспортом, о чем писал “Ъ”. Сжатие профицита текущего счета способствовало снижению чистого оттока капитала — до $8 млрд против $9,1 млрд в январе 2020 года.