Вору в законе предложили откупиться

Как стало известно “Ъ”, вынесен первый приговор по делу о вымогательстве $300 тыс. у влиятельного вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес). Никулинский районный суд Москвы за попытку мошенничества приговорил к трем годам колонии общего режима гендиректора столичной компании «Стройкомплект», в прошлом подполковника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислава Шаповалова. Отставной полицейский, изображая из себя действующего сотрудника центрального аппарата МВД, обещал помощь в прекращении якобы имевшего место расследования в отношении Воскреса по статье УК РФ о преступном сообществе.

Райсуд рассмотрел дело отставного полицейского в особом порядке за одно заседание. Дело в том, что Владислав Шаповалов после своего ареста в прошлом голу полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимый был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил три года колонии общего режима. Сам обвиняемый, по данным источников “Ъ”, рассчитывал на условное наказание и поэтому остался приговором недоволен, посчитав судебное решение слишком жестким. Защита господина Шаповалова уже обжаловала его, но, как пояснили “Ъ” в пресс-службе Мосгорсуда, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Владислав Шаповалов стал первым осужденным фигурантом дела о мошеннической попытке получить $300 тыс. у вора в законе Василия Христофорова и его доверенного лица Станислава Воротникова. Как ранее сообщал “Ъ”, эта криминальная история началась вечером 26 февраля 2020 года, когда известному столичному адвокату Александру Вершинину позвонил его знакомый, подмосковный девелопер Алексей Добрынин. Звонок для юриста был неожиданным, поскольку последний раз он виделся с предпринимателем во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Между тем девелопер предложил немедленно встретиться «по важному делу». Договорились увидеться на следующий день около 12 часов на четвертом этаже Мосгорсуда, куда господин Вершинин собирался в связи с защитой своего клиента — экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

На место встречи господин Добрынин приехал не один — своего спутника он представил действующим сотрудником ГУУР МВД Владиславом. Как выяснилось позже, это был Владислав Шаповалов, который к тому времени уволился из полиции. Девелопер уточнил у юриста, поддерживает ли он связь с «Васей» — Василием Христофоровым, интересы которого адвокат представлял ранее. Получив утвердительный ответ, бизнесмен пояснил, что в ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ). Якобы речь шла о незаконном обналичивании денег. При этом в доказательство своих слов девелопер взял у господина Шаповалова и дал адвокату в руки некие якобы оперативные материалы, пояснив: «Здесь все написано». Сразу же связавшись по телефону с Васей Воскресом, который находился в Италии, господин Вершинин передал трубку бизнесмену, который повторил свой рассказ. Выслушав его, вор в законе попросил адвоката поговорить с пришедшими. Впрочем, переснимать принесенные материалы на телефон девелопер не разрешил, после чего адвокат вернул бумаги, и все разошлись. Однако через несколько дней Алексей Добрынин через Telegram сбросил адвокату «материалы ГУУР», с которыми тот ознакомил вора в законе. Тот счел бумаги интересными и спросил мнения защитника. Юрист сказал, что переданные документы не раскрывают все обстоятельства дела, но по обвинению по ст. 210 УК «законника» из Италии могут экстрадировать. Однако названная за прекращение расследования цена — $300 тыс.— Василия Христофорова возмутила. В марте 2020 года вор в законе отправил в Москву своего представителя Станислава Воротникова. Тот начал вести переговоры с посредниками, однако они зашли в тупик: от господина Воротников деньги требовали немедленно, но он платить не спешил. Вскоре, по материалам дела, девелопер выдвинул ультиматум: если деньги не будут выплачены до 17 апреля, все собранные МВД материалы уйдут в следственные органы, и тогда «закрыть вопрос окончательно» будет невозможно.

В итоге требуемая сумма была собрана. Узнав об этом, адвокат решил сам передать деньги. Господин Воротников предложил господину Вершинину встретиться днем 16 апреля у дома №3 по Мичуринскому проспекту. Но как только господин Вершинин получил пакет с наличными, автомобиль окружили оперативники ФСБ. Как затем выяснилось, чекисты, к которым обратился господин Воротников, контролировали все переговоры сторон. Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что никаких мероприятий в отношении Васи Воскреса правоохранителями не проводилось, а «оперативные документы» были фальшивкой.

Вину признали все участники несостоявшейся махинации, однако суд рассмотрел пока только дело бывшего сотрудника МВД.

Владислав Трифонов