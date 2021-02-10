Болит просвет

Комитет Госдумы по образованию и науке продлил срок приема поправок к законопроекту о просветительской деятельности до 12 февраля, отодвинув тем самым рассмотрение документа во втором чтении. Ранее петиция с требованием отказаться от законодательной инициативы набрала за месяц более 200 тыс. сторонников, против нее в полном составе выступил президиум РАН. Депутат от КПРФ Олег Смолин, также выступающий против законопроекта, считает, что его коллеги «отчасти понимают», что ситуация «скандальная», но принимают решение «сначала отрезать руку, а потом думать, как ее пришивать».

С предложением продлить срок приема поправок к проекту о просветительской деятельности до 12 февраля выступила замглавы профильного комитета Госдумы Любовь Духанина («Единая Россия»). Ранее планировалось, что законопроект будет представлен на второе чтение 10 февраля. Однако госпожа Духанина заявила, что в комитет до сих пор поступают «письма и обращения как от граждан, так и от организаций», а работу над поправками продолжают депутаты и сенаторы.

Напомним, резонансный законопроект в ноябре 2020 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Авторы предложили внести в закон определение просветительской деятельности, наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. По мнению господ Климова и Пискарева, отсутствие такого регулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Против законопроекта единогласно выступили члены президиума РАН. Ученые попросили Госдуму отказаться от инициативы, которая «не вводит новых законодательных норм, направленных на поддержку очень важной для страны деятельности» и при этом «носит чисто ограничительный характер». Астрофизик, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов создал петицию против поправок, где подчеркнул, что «многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения». За месяц она собрала более 200 тыс. подписей. С критикой выступили и деятели культуры. Более 600 из них подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект. Авторы обращения заявили, что предлагаемые изменения создают предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования»

Первый зампред комитета по науке и образованию Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обратил внимание, что ко второму чтению, то есть за месяц обсуждения, несмотря на широкий общественный резонанс, поступило «очень мало» поправок. Сам господин Смолин предложил исключить из законопроекта все новеллы, касающиеся просветительской деятельности, и дать полномочия согласовывать проекты с международными организациями не министерствам, а учредителям образовательных организаций. Правки также обещал внести лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Мы исключаем требования о том, что любые контакты с зарубежными коллегами по линии науки и по линии образования нужно согласовывать с федеральными органами власти»,— заявил он ранее. Какие еще предложения поступили, в комитете по образованию и науки Госдумы не уточнили.

Председатель комиссии по развитию просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко предложила рассмотреть «вопрос о широких общественных слушаниях» на площадке Госдумы. Однако первый зампред профильного комитета Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что «нет смысла голосовать за это предложение». «Я предложила бы не считать, что мы на принятии данных поправок к закону об образовании прекращаем работу по направлению просветительской деятельности,— поддержала его Любовь Духанина.— У нас запланированы и круглый стол, и слушания, и утверждение резолюции на нашем комитете. Сейчас просто нужно отработать документ и решить задачу, которая стоит, и продолжить. Мы и на прошлом заседании комитета говорили о том, что данные поправки не закрывают все пространство просветительской деятельности на сегодня, почему и идет такая мучительная работа с их уточнениями».

Пока не получен «весь набор поправок» и не принят законопроект, «нет предмета для разговора», считает Геннадий Онищенко. «Закон надо принимать, он нужен, а вот как его сделать таким, чтобы он работал, это уже вопрос доработки»,— сказал “Ъ” господин Онищенко. Отметим, в Минпросвещения сообщили, что совместно с Минобрнауки уже ведут «проработку подзаконных актов».

Олег Смолин, напротив, считает, что лучшим решением было бы вернуть законопроект в первое чтение и отклонить. «В крайнем случае, его нужно радикально переработать,— заявил он “Ъ”.— Отчасти наши коллеги понимают, что ситуация скандальная, но комитет принял довольно странное решение: сначала принимаем закон, потом обсуждаем, что делать с просветительской деятельностью. Мне кажется, это тот самый случай, когда нельзя сначала отрезать руку, а потом думать, как ее пришивать».

Поправки к законопроекту ко второму чтению могут рассмотреть уже на следующем заседании профильного комитета Госдумы, которое предварительно назначено на конец февраля.

Наталья Костарнова