«Казаньоргсинтез» ставит на клей

«Казаньоргсинтез», единственный в России производитель этиленвинилацетата (ЭВА), который используется в пленках, обуви и при выпуске клеев, намерен увеличить мощности в 7,5 раза, до 100 тыс. тонн в год. Эксперты называют ЭВА востребованным продуктом, но отмечают, что успех нового завода будет во многом зависеть от стабильных поставок сырья — этилена.

Крупнейший российский производитель полимеров и сополимеров этилена «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в группу ТАИФ) к 2025 году построит новое производство этиленвинилацетата (ЭВА, торговое название — сэвилен). Как сообщили “Ъ” в компании, завод будет построен на уже действующей площадке КОС, его мощность составит 100 тыс. тонн ЭВА в год. Лицензиаром станет японская Sumitomo Chemical (входит в Sumitomo Group). В «Казаньоргсинтезе» не раскрывают объем инвестиций, но, по данным двух источников “Ъ”, знакомых с планами компании, вложения составят около $300 млн.

По качествам сэвилен похож на полиэтилен высокого давления, но обладает более высокой прозрачностью, эластичностью при низких температурах и повышенной адгезией к различным материалам. Используется в сельском хозяйстве, производстве товаров широкого потребления и детской продукции, обувной промышленности, медицине и т. д. Лидерами по выпуску ЭВА являются США, Китай, Южная Корея, Тайвань и Япония.

В России и бывших республиках СССР «Казаньоргсинтез» на данный момент является единственным производителем ЭВА (максимальная мощность — 13 тыс. тонн в год), занимая 20% рынка. При этом компания выпускает исключительно пленочные марки, а потребность в остальных сегментах переработки удовлетворяется за счет импорта. Строительство новой установки увеличит объемы выпуска КОС в 7,5 раза, что позволит полностью покрыть спрос на рынке РФ, а также выйти на экспорт, поясняют в компании. При этом, говорят там, технология, которая будет использоваться на новом заводе, снизит себестоимость продукции, а также позволит выпускать на этой же линии, помимо ЭВА, полиэтилен высокого давления.

Как отмечает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, ЭВА — интересный и востребованный продукт. По его оценкам, объем внутреннего рынка составляет около 50 тыс. тонн в год. Наиболее быстро растущий сегмент спроса на сэвилен — производство клеев, поясняет эксперт. «Учитывая бурную динамику в секторе жилой недвижимости, строительства, ремонта и мебели, можно ожидать дальнейший рост этого сегмента. Вместе с тем заявленная мощность явно избыточная по отношению к текущему состоянию рынка. Это традиционно для инвестиционных проектов ТАИФ в последние десятилетия»,— говорит он. По словам господина Костина, открытым вопросом также является баланс этилена на КОС, то есть распределение между разными видами полиэтилена. Чтобы загрузить такие крупные новые мощности, компания, очевидно, рассчитывает на внешних поставщиков этилена, в первую очередь на «Нижнекамскнефтехим», который строит новый комплекс этилена на своей площадке, говорит эксперт. По его мнению, синхронизация пусков мощностей по производству ЭВА и этилена является критичной для успеха проекта.

Александр Собко из RUPEC, в свою очередь, считает, что строительство нового производства выглядит оправданным, так как новые мощности полностью вытеснят с рынка импортируемые объемы, которые будут не так конкурентоспособны, как локальное производство, учитывая импортную пошлину в 6,5% и большее транспортное «плечо». Номенклатура использования ЭВА велика, говорит эксперт, к тому же существует и косвенный импорт в виде продукции более высоких переделов.

Ольга Мордюшенко