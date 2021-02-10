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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Коворкинги поддержали «Москва-Сити»

Гибкие офисы заполнили пустоту делового центра

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Несмотря на действующие с апреля прошлого года по январь текущего года ограничения на работу в офисах из-за пандемии, вакантность бизнес-центров в крупнейшем деловом районе столицы «Москва-Сити» снизилась, а средние ставки аренды остались на прежнем уровне. Поддержать рынок смогло активное развитие гибких офисных пространств: только в «Москва-Сити» их объем за время кризиса вырос на 73%.


По итогам января в «Москва-Сити» в среднем были свободны 11,5% офисных площадей, сократившись с апреля прошлого года (момент массового перевода сотрудников на удаленную работу) на 2,5 процентного пункта (п. п). Такие данные приводят аналитики OF.ru. Другие консультанты не смогли оценить текущую вакантность, но предоставили данные на конец 2020 года. Так, в JLL этот показатель на конец декабря оценивают в 11,3%, говоря о годовом росте значения на 4,9 п. п. Динамка объясняется выводом на рынок в конце прошлого года башни Neva Towers. Но в CBRE уточняют, что на конец января в аренду в комплексе было доступно только 11 тыс. кв. м из 60 тыс. кв. м.

Самый высокий уровень пустующих площадей, по расчетам OF.ru, сейчас в комплексе City Point — 48,25%, с апреля значение выросло на 15,33 п. п. Это отчасти объясняется небольшой суммарной площадью объекта (15 тыс. кв. м). Из крупных объектов наиболее выраженный рост вакантности показал комплекс «Башня на набережной», где это значение выросло на 6 п. п., до 11,1%. Коммерческий директор OF.ru Михаил Шнейдерман поясняет, что объект немного выбивается из общей картины из-за того, что ставки аренды в нем исторически привязаны к курсу доллара. В остальных объектах доля пустующих площадей увеличилась на 2–3 п. п.

Аналитик департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Полина Афанасьева оценивает текущий уровень вакантности качественных офисов в целом по Москве в среднем в 11,9%, что на 0,3 п. п. выше, чем в декабре 2020 года. Эксперт отмечает увеличение доли пустующих площадей в годовой динамике во всех крупных деловых районах. Так, в районе Ленинградского проспекта показатель по итогам 2020 года составил 11,2%, увеличившись на 2,3 п. п. В границах Садового кольца объем свободных офисов вырос на 2,6 п. п, до 9,1%, в пределах ТТК — на 4,1 п. п., до 11%.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина оценивает средние арендные ставки в «Москва-Сити» по итогам прошлого года в 35–37 тыс. руб. за 1 кв. м в год, отмечая, что значение не скорректировалось. В центральной части города ставки за год выросли с 40–42 тыс. руб. до 50–52 тыс. руб. за 1 кв. м.

Сохранить относительно низкие показатели вакантности офисов в деловых кластерах столицы помогла активность операторов гибких офисных пространств. Михаил Шнейдерман поясняет, что если в апреле коворкинги занимали 23,6 тыс. кв. м офисов в «Москва-Сити», то сейчас — 40,8 тыс. кв. м. Эксперт добавляет, что 53% рабочих мест пока пустуют, но связывает это с тем, что некоторые объекты пока находятся в процессе стройки. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев подтверждает высокий интерес операторов гибких офисов к сложившимся деловым районам столицы: в структуре новых сделок в целом по Москве на их долю пришлось около 5%. «В деловых районах концентрируется основной спрос, в то время как коворкинги на окраинах не востребованы»,— поясняет он.

Полина Афанасьева прогнозирует дальнейший сдержанный рост средней вакантности на рынке. Хотя ее позицию разделяют не все консультанты. Директор департамента офисной недвижимости Colliers International Наталья Боннели предполагает, что на фоне снятия в Москве ограничений, связанных с COVID-19, часть компаний перейдет с удаленного формата работы обратно на офисный, это простимулирует спрос на качественные офисные помещения. «Но на увеличение вакантности, например в районе Ленинградского проспекта, может повлиять ввод в эксплуатацию новых офисных проектов»,— рассуждает эксперт.

Александра Мерцалова


Свободные площади в небоскребах «Москва-Сити»

Башня Год ввода в эксплуатацию Общая площадь (кв. м) Площадь офисов (кв. м) Вакантно офисов (кв. м) Вакантно офисов (%) Средняя базовая ставка аренды (руб. за 1 кв. м в год, не вкл. НДС) Операционные расходы (руб. за 1 кв. м в год, не вкл. НДС)
Апрель 2020 Январь 2021 Апрель 2020 Январь 2021 Апрель 2020 Январь 2021
1 «Федерация Восток» 2018 442 915 150 792 35 044 39 065 23,24% 25,91% 39 320 38 928 3 100
«Федерация Запад» 2016 81 590 2 137 2 021 2,62% 2,48% 41 610 39 565 3 100
2 Neva Towers 2020 357 000 60 282 60 282 10 691 100,00% 17,73% 36 880 36 400 8 000
3 «Империя» 2015 290 191 121 497 13 068 16 053 10,76% 13,21% 34 073 33 550 5 100
4 «Город столиц» 2009 286 680 75 432 13 527 12 523 17,93% 16,60% 37 487 34 807 6 945
5 Башня на набережной 2007 265 602 167 997 8 455 18 616 5,03% 11,08% 50 095 48 692 11 237
6 «Око» 2015 249 600 110 000 16 527 17 854 15,02% 16,23% 36 000 42 667 7 000
7 «IQ-Квартал» 2016 228 000 123 192 2 282 2 014 1,85% 1,63% 35 000 34 476 7 500
8 «Меркурий» 2013 180 166 89 025 12 048 8 654 13,53% 9,72% 30 286 31 063 7 500
9 Северная башня 2007 135 000 110 000 13 735 14 413 12,49% 13,10% 25 415 23 870 6 020
10 Башня 2000 2000 64 000 26 600 3 252 2 452 12,23% 9,22% 23 215 23 500 5 000
11 City Point 2013 75 000 15 000 4 938 7 238 32,92% 48,25% 14 000 14 000 3 000

Источник: данные OF.ru.

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