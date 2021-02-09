Фигурантами уголовного дела о смерти Марадоны стали психолог и две медсестры

По данным телеканала ESPN, новыми фигурантами уголовного дела, начатого после смерти известного футболиста Диего Марадоны в ноябре прошлого года, стали психолог и две медсестры. Ссылаясь на источники в прокуратуре, телеканал сообщает, что следователи начали проверку в отношении врача-психолога Карлоса Диаса, который лечил Марадону за несколько месяцев до его смерти, а также медсестер Дахияны Гизелы Мадрид и Рикардо Амирон.

Сразу после смерти футболиста его адвокат Матиас Морла потребовал расследовать все обстоятельства происшедшего, заявив, что смерть могла произойти из-за медленной работы экстренных медицинских служб страны. В свою очередь, дочери Марадоны Дальма и Джанина потребовали призвать к ответственности самого Матиаса Морлу, который нанял для проведения операции футболисту нейрохирурга Леопольдо Луке. Спустя две недели после операции Марадона скончался от сердечного приступа. После этого прокуратура начала расследование в отношении Леопольдо Луке и психиатра Агустины Косачов, которая также принимала участие в лечении известного футболиста.

О подозрениях в адрес врачей Диего Марадоны — в материале “Ъ FM”.

Евгений Хвостик