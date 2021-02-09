В 2020 году число банкротств во всем мире сократилось благодаря мерам господдержки бизнеса

По подсчетам международной группы Coface, специализирующейся на страховании и управлении торговыми рисками, в 2020 году число банкротств, несмотря на глобальный кризис, сократилось в большинстве регионов мира. В целом по миру количество банкротств упало на 12%, в еврозоне — на 22%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 19%, в Северной Америке — на 3%.

Такая динамика объясняется мерами государственной поддержки бизнеса, благодаря которым многие компании смогли пережить прошлый год, несмотря на все трудности. Аналитики Coface считают, что без мер по господдержке бизнеса число банкротств во всем мире в 2020 году подскочило бы на 36%.

Если же срок действия этих мер будет продлеваться, корпоративный сектор получит дополнительную защиту от банкротств и на текущий год. «Шок, который рынок пережил в 2020 году, обернется значительным ростом банкротств в 2022 году, даже если принять в расчет позитивное влияние мер господдержки,— отмечает Василий Чекулаев, генеральный директор Coface Россия.— Согласно нашему текущему прогнозу, в Испании число банкротств в 2022 году увеличится на 16% по сравнению с 2019-м, во Франции — на 13%, в Италии — на 9%, в Германии — на 6%».

Евгений Хвостик