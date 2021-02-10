Вагоны получали «зеленый коридор»

В Краснодаре высокопоставленный сотрудник ОАО «РЖД» Сергей Ефанов получил срок за коммерческий подкуп. Суд установил, что в течение полутора лет он ежемесячно получал по 55 тыс. руб. от ЗАО «Таманьнефтегаз» (ТНГ, холдинг ОТЭКО) за обеспечение приоритетного продвижения вагонов, следующих к порту Тамань (станция Железный Рог). Подсудимый настаивает на том, что не совершал никаких действий в пользу ТНГ, но обжаловать приговор не стал.



В Краснодаре вступил в силу приговор Сергею Ефанову, начальнику отдела организации погрузки и выгрузки центральной дирекции управления движением ОАО РЖД. Судебный акт опубликован на сайте Ленинского районного суда.

Подсудимый Ефанов признан виновным по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ему назначено наказание в виде двух лет восьми месяцев колонии общего режима, также он приговорен к штрафу в сумме 501 тыс. руб. Подсудимый, который настаивает на своей невиновности, тем не менее не стал обжаловать приговор.

Более года он находится в СИЗО, где один день пребывания приравнивается к полутора дням в колонии, таким образом, Сергей Ефанов уже отбыл значительную часть наказания.

Как следует из приговора Ленинского суда Краснодара, Ефанов с 2012 года по 2015 год занимал руководящие должности на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, филиал ОАО РЖД): был начальником краснодарского центра организации работы железнодорожных станций, затем — заместителем начальника службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением. В этот период, по данным суда, Ефанов согласился с предложением руководства дирекции железнодорожного транспорта ЗАО «Таманьнефтегаз» (ТНГ, входит в холдинг ОТЭКО), которое выразило готовность регулярно платить Сергею Ефанову за обеспечение первоочередного прохождения по территории СКЖД вагонов, следующих в адрес «Таманьнефтегаза» (терминал в порту Тамань).

Ежемесячные выплаты в сумме 55 тыс. руб. были официально оформлены договором оказания услуг между Сергеем Ефановым и ТНГ, в общей сложности высокопоставленный сотрудник СКЖД получил более миллиона рублей.

По информации «Таманьнефтегаза», Ефанов добросовестно исполнял условия договора, жалоб на сбои в движении не было. Сам высокопоставленный сотрудник СКЖД на следствии и суде заявил, что он якобы вводил партнера в заблуждение, своих обязательств не выполнял и выполнять не мог, так как не имел отношения к организации движения вагонов. По мнению Сергея Ефанова, в его действиях могут усматриваться признаки мошенничества, в котором он готов признать себя виновным. Однако суд, изучив доказательства по делу, пришел к выводу, что подсудимый причастен к организации схем движения с приоритетом для вагонов, следующих в адрес ТНГ, в нарушение очередности других клиентов ОАО РЖД.

В пресс-службе СКЖД на запрос “Ъ-Юг” оперативно не откликнулись, телефон ростовской коллегии адвокатов «Правдюк и партнеры», осуществлявшей защиту Сергея Ефанова, не ответил. Официальный комментарий ЗАО «Таманьнефтегаз» получить не удалось, как сообщил “Ъ-Юг” источник, знакомый с позицией руководства компании, ТНГ оказал всю необходимую помощь следствию для выяснения обстоятельств дела.

Претензий правоохранительных органов к ТНГ и его работникам нет, тем не менее руководство усилило контроль на всех уровнях взаимодействия для полного исключения подобных ситуаций.

Предприятие отрицательно оценивает подобные практики ведения дел, придерживаясь требований законодательства в отношениях с контрагентами, пояснил собеседник “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар