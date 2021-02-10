Третьим будет

Глава Башкирии Радий Хабиров на минувшей неделе подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению устойчивости экономики в 2021 году. Третий пакет мер поддержки экономики региона включает в себя 66 мероприятий на 9,7 млрд руб. и затрагивает сферы инвестиций, туризма, промышленности и так далее. В правительстве региона считают, что третий пакет поддержки будет способствовать перезапуску экономики в постковидный период. Экономисты оценивают предложенные меры неоднозначно.

Правительство Башкирии утвердило очередной пакет мер, направленных на поддержку региональной экономики. Предыдущие пакеты мер поддержки были приняты в апреле и мае 2020 года. Как следует из документа, опубликованного в понедельник на портале правовой информации, в 2021 году власти намерены выделить на эти цели почти 10 млрд руб. Самый большой объем субсидий — 3,63 млрд руб.— предусмотрен на формирование городской среды, благоустройство территорий, проведение капремонта домов. 1,2 млрд руб. через министерство экономического развития направят на поддержку инвесторов. На помощь бизнесу выделяют почти 260 млн руб., на развитие туризма — 194 млн руб. Помимо субсидий туроператорам правительство готово выделить 60 млн руб. на мероприятия «по созданию этнопоселений, оформленных в национальном стиле». На агропромышленный комплекс власти намерены выделить около 2 млрд руб.

Документ устанавливает налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и освобождает от налога на имущество компании, производившие в 2020–2021 годах пиво и пивные напитки. В минэкономразвития Башкирии „Ъ“ пояснили, что эта мера включена «в связи с ужесточением регулирования в данной отрасли и в целях стимулирования инвестиционной деятельности в этом направлении, сохранения рабочих мест и уровня заработной платы работников».

Экономист Всеволод Спивак считает, что, «вместо системной поддержки экономики, мы видим лоскутное одеяло мероприятий на государственные средства с непрозрачными регламентами администрирования». По мнению экономиста, эффективнее было бы снизить налоги и обязательные платежи или ввести автоматическое субсидирование кредитов всем субъектам предпринимательства. «Иначе почему сельское хозяйство и производителей пива поддерживают, а новых льгот для образовательных учреждений или швейных мастерских нет»,— рассуждает эксперт.

Экономист Дмитрий Котов отмечает, что из опубликованного проекта непонятно, каким образом экономике помогут меры поддержки инвестпроектов. По его мнению, властям следует подробнее рассказывать об эффективности таких мер. «Первое впечатление — что фактически это поддержка заранее принятых решений либо распределение средств в области, которые и так предполагалось финансировать»,— полагает экономист. Благоустройство городских территорий, по мнению господина Котова, не имеет отношения к мерам поддержки экономики.

Экс-заместитель главы администрации Уфы по экономике, финансам и инвестициям Ильдар Хасанов оценил проект как «прогрессивный», но нуждающийся в «чистке». В качестве положительных мер он отметил поддержку инвестпроектов, сельского хозяйства, торговли и туризма. По мнению господина Хасанова, со стороны властей «нужна качественная реализация мер, что обычно всегда хромало». «Либо деньги не доходили, либо не были востребованы из-за того, что люди понимали, как этими льготами и субсидиями воспользоваться»,— отметил он.

Елена Чиркова, Дарья Кучеренко