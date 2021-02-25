В Африку гулять

Российским туристам, оставшимся без привычных европейских и азиатских направлений, приходится становиться изобретательней, выбирая поездку для очередного отпуска. Одним из вариантов в период пандемии стали выразившие готовность принимать путешественников африканские страны. «Деньги» выяснили, какие направления привлекают путешественников и каков может оказаться бюджет поездки в Африку.

В условиях массовых карантинных ограничений и закрытия границ одними из наиболее востребованных путешественниками направлений стали африканские страны. Так, согласно данным Ostrovok.ru, в декабре — первой половине февраля количество бронирований размещения в Танзании выросло втрое относительно аналогичного показателя прошлого года. Активность клиентов сервиса в ЮАР увеличилась вдвое. В Египет отправилось на 24% больше гостей, а в Марокко — на 15%. 40% от общего числа бронирований в африканских странах пришлось на январь, 32% — на февраль, 18% — на декабрь, 5% — на март. В среднем по Африке россияне путешествовали восемь дней, тратя за номер на двоих 9,3 тыс. руб. в сутки. 45% путешественников выбирали четырехзвездные отели, 32% останавливались в «пяти звездах», 13% — в «трех». Ничего странного в увеличившемся интересе туристов к африканским странам в Ostrovok.ru не видят: все востребованные направления ранее объявили о готовности принимать туристов, а с Египтом и Танзанией Россия возобновила прямое авиасообщение.

Организованная Африка

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поясняет, что пакетные туроператоры сейчас работают по одному направлению — Занзибару. Локация раньше не пользовалась большим спросом у пакетных туристов из России, но пандемия COVID-19 стала фактором, который это скорректировал.

Танзания стала одной из первых стран, с которой Россия возобновила международное авиасообщение еще летом прошлого года.

Туроператоры стали активно формировать свои полетные программы на Занзибар осенью, с наступлением на острове высокого туристического сезона. Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук отмечает, что средний чек при покупке тура на Занзибар сейчас составляет 168,5 тыс. руб. и направление стабильно формирует 7–8% в общем объеме бронирований. Эксперт объясняет, что востребованность отдыха здесь также связана с тем, что это единственное открытое направление, где туристам перед вылетом не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19.

Госпожа Ломидзе соглашается, что направление в этом году фактически стало массовым. Сделать это было несложно: традиционно популярные у россиян в зимнем сезоне страны Юго-Восточной Азии по-прежнему закрыты, а прямое авиасообщение с египетскими курортами закрыто с конца 2015 года. По данным Погранслужбы ФСБ, в общей сложности Танзанию в четвертом квартале (октябрь—декабрь) прошлого года посетило 43,3 тыс. россиян. Это в восемь с половиной раз больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда опасений относительно возможности заражения COVID-19 у россиян еще не было.

Сейчас отдых стал немного дороже. В ноябре—декабре россияне бронировали туры в среднем за 150–155 тыс. руб. Господин Сацук связывает это с учетом, что январь-февраль — один из наиболее комфортных периодов для отдыха на острове, в то время как со второй половины марта и до начала мая здесь наступает сезон дождей. Его главные риски — высокая влажность при жаре, закрытие некоторых отелей из-за чрезмерных осадков и возможный рост активности малярийных комаров. Самые доступные туры на Занзибар, по оценкам Travelata.ru, сейчас стоят от 100–110 тыс. руб. на двоих с завтраками с вылетом через месяц. Высокобюджетные варианты достигают 1,5 млн руб., особенно если речь о размещении в отдельных виллах с отдельным бассейном и полноценным трехразовым питанием.

Дополнительный курорт

Альтернативным африканским пляжным направлением для россиян сейчас выступает Египет — уже в марте здесь наступает активный туристический сезон. Летать на египетские курорты напрямую из России пока нельзя. Доступны лишь прямые рейсы в Каир, цена которых за перелет туда и обратно на момент подготовки материала составляла 26,5 тыс. руб. На их основе туроператоры составляют и пакетные предложения. По расчетам Travelata.ru, средняя цена такого бронирования составляет 121 тыс. руб. Минус такого тура — длительный автобусный переезд из аэропорта Каира в курортные зоны. Он может растянуться на шесть-семь часов.

Но для туристов есть и альтернативные варианты. Многие путешественники предпочитают бронировать билеты на рейсы в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с пересадкой в Стамбуле. На момент подготовки материала такой перелет из Москвы и обратно на первую неделю марта стоил 27,5 тыс. и 35 тыс. руб. соответственно. Вскоре ситуация может измениться. В начале года на туристическом рынке вновь начали циркулировать слухи о возобновлении прямого авиасообщения из российских городов с египетскими курортами. Поводом для них стала информация об очередном визите российской комиссии, которая должна была проверить соблюдение в курортных аэропортах Египта мер безопасности. Местные СМИ и источники «Интерфакса» сообщали о положительном заключении, но официальных подтверждений этому до сих пор не прозвучало.

Впрочем, в самом Египте российских туристов, похоже, интересует не только отдых на море. Так, в Ostrovok.ru в числе наиболее востребованных для бронирования локаций входит Каир, который может притягивать путешественников, выбирающих экскурсионную программу и поездки по долине Нила. Другие африканские направления, помимо Танзании и Египта, по словам госпожи Ломидзе, мало притягивают туристов с точки зрения пляжного отдыха.

Экскурсионные возможности

Несмотря на тенденцию роста интереса к альтернативным африканским направлениям, по мнению представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, массовыми им стать не удастся. В структуре туристических запросов они занимают менее 10% всех поисков. Впрочем, это точно намного лучше аналогичного значения за 2019 год (не кризисный для туристического рынка) — 1%. На перелеты в Марокко, согласно данным сервиса, сейчас приходится 0,7% туристических запросов, еще по 0,2% формируют Кения и Сейшельские острова. «Основной интерес россиян сохраняется в рамках привычных направлений, например, в январе 41% билетов был оформлен в Турцию»,— рассуждает госпожа Шелехова.

В числе факторов, ограничивающих массовый спрос на поездки в африканские страны, в OneTwoTrip выделяют сравнительную дороговизну таких поездок и особенности, которые необходимо учитывать при планировании отпуска. О потенциально большом бюджете говорит и Станислав Сацук. Эксперт добавляет к этому и отсутствие прямых авиаперелетов из России.

Но дело может быть не только в высокой стоимости перелета. На момент подготовки материала минимальная стоимость авиабилета в Кению по маршруту Москва—Найроби—Москва на первую неделю марта составляла 50 тыс. руб. Минимальная сумма недельного группового тура, без которого будет сложно осмотреть национальные парки, на сайте туроператора «Килиманджаро» при этом составляла $1,3 тыс. (97 тыс. руб.). Аналогичный полет в Аддис-Абебу из Москвы сейчас стоит 52,5 тыс. руб., а расценки на организацию отдыха внутри страны соответствуют кенийским. Немного дороже, 69 тыс. руб., стоит билет в Кейптаун (ЮАР), куда придется добираться с пересадкой в ОАЭ. Цены на организацию отдыха внутри страны начинаются в основном от $2 тыс. (148 тыс. руб.).

Именно три последних направления — Кению, Эфиопию и ЮАР — Майя Ломидзе называет востребованными российскими путешественниками для организации сафари и осмотра достопримечательностей. Кроме того, по слова эксперта, путешественников с аналогичными целями привлекает материковая Танзания. При этом аудитория туристов здесь практически не пересекается с теми, кто собирается в Занзибар для пляжного отдыха. Перелет в Дар-эс-Салам (административный центр Танзании) из Москвы и обратно стоит 56 тыс. руб., бюджетное двухдневное сафари — $550 (40,7 тыс. руб.).

Особняком среди африканских направлений стоит Марокко. Страна давно перестала быть для российских туристов экзотической и в текущих условиях может стать одним из популярных экскурсионных направлений. Перелет в Касабланку и обратно со стыковкой в Стамбуле стоит 29 тыс. руб.

Александра Мерцалова