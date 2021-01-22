История требует затрат

Власти столицы Удмуртии хотят подать заявку на включение работ по реставрации Генеральского дома в Федеральную адресную инвестиционную программу. Вопрос сохранения объекта культурного наследия регионального значения, построенного в XIX веке обсуждали на совещании у главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Общественники предложили создать попечительский совет. Эксперты считают, что к решению проблемы нужно подключить и бизнес-сообщество.



Судьбу требующего реставрации Генеральского дома обсудили на совещании у главы Ижевска Олега Бекмеметьева. В нем приняли участие министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, представители гордумы, общественности и АО «Парки Ижевска», в чьей собственности в настоящее время находится объект, сообщает пресс-служба администрации города.

Генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин отметил, что в настоящее время музей Ижевска, Центр современной драматургии и режиссуры и администрация парков занимают помещения Генеральского дома на безвозмездной основе. Кроме того, ряд организаций арендуют площади в этом здании. Прибыль от аренды составляет около 2 млн руб. в год при расходах на текущее содержание здания в 980 тыс. руб. Однако объект требует серьезных восстановительных работ, о чем свидетельствуют предписания надзорных органов.

Здание Генеральского дома было построено в 1857 году. Дом представляет собой типичную для уральских городов-заводов казенную усадьбу, возведенную в традициях дворянской ампирной архитектуры. В усадьбе проживали командиры Ижевского завода со своими семьями. Как правило, они имели чин генерала, отчего и возникло бытовое название «Генеральский дом». При советской власти дом использовался для размещения учебных, клубных, хозяйственных организаций, до 2000 года в усадьбе находилась станция скорой помощи. Инвестора для Генеральского дома ищут несколько лет, в том числе были планы сдать в долгосрочную аренду за 1 руб. Ранее затраты на реставрацию объекта оценивались в 200 млн руб.

Председатель комиссии общественной палаты Ижевска по развитию культурно-образовательной городской среды, директор муниципального выставочного центра «Галерея», Алексей Ткаченко рассказал, что концепция музея истории города разрабатывалась несколько лет назад на экспертном семинаре, с участием специалистов в области музейного проектирования. Они предложили разместить в здании помимо экспозиции детское кафе, ресторан, зал для приемов, зал для торжественной регистрации брака, детскую творческую студию, два гостиничных номера в стиле Генеральского дома и др.

Участники совещания отметили, что эту концепцию можно было бы взять за основу при планировании дальнейшей судьбы здания. В администрации города, сообщили, что в настоящее время муниципалитет разрабатывает дорожную карту реализации проекта реставрации Генеральского дома, определяется источник финансирования этих работ. Она будет готова к 1 февраля.

По предварительным оценкам, восстановление исторического памятника может обойтись в 150 млн руб., еще столько же средств понадобится на приобретение современного музейного оборудования.

На совещании было принято решение направить заявку на финансирование работ в федеральную адресную инвестиционную программу. Для этого необходимо подготовить в течение 2021 года пакет документов: государственную историко-культурную экспертизу, паспорт объекта культурного наследия, проектно-изыскательские работы, проектно-сметную документацию и др. Общественники также предложили городским властям создать попечительский совет и фонд, чтобы привлечь дополнительные средства из внебюджетных источников на восстановление памятника архитектуры.

По словам председателя гордумы Ижевска Фарита Губаева, Генеральский дом может претендовать на включение в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он призвал подключиться к решению вопроса бизнес-сообщество.

«В частности, принять участие в финансировании проектно-изыскательских работ. Предлагаю создать попечительский совет по вопросам сохранения и развития Генеральского дома и фонд Генеральского дома Ижевска»,— написал спикер гордумы.

Он напомнил, что последние несколько лет «Парки Ижевска» вели поиск инвестора, который бы вложился в реставрацию здания. «Найти частного инвестора, интересы которого по использованию Генеральского дома полностью совпали бы с интересами города, так и не удалось. Да, инвесторы могут “нарезать” несколько гостиничных номеров из зала торжественных приемов с уникальной акустикой, где бывали Великие князья из династии Романовых. Но это ли нужно Ижевску?»,— отметил господин Губаев.

Председатель гордумы добавил, что ранее предприниматели Ижевска участвовали в проекте реставрации фасадов «сталинок» на улице Пушкинская, являющихся объектами культурного наследия.

Вице-спикер гордумы, зампредседателя комиссии по бюджету Мария Бобылева отмечает, что возможностей у городской казны самостоятельно финансировать реставрацию здания нет, поэтому привлечение федеральных средств будет выходом из ситуации. «Основную ставку действительно стоит сделать на участие в федеральной программе. Возможно нужно повысить статус находящегося сейчас там музея Ижевска, чтобы входить в программу как объект культурного наследия с музеем истории города. Непосредственно проектно-сметную документацию можно разработать за счет муниципалитета и привлечения средств предпринимателей. Для них это не бизнес-проект, а возможность поучаствовать в качестве мецената»,— пояснила госпожа Бобылева.

Председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Гарипов отмечает, что с учетом того, что большая часть налоговых поступлений из города идет в федеральный бюджет, логично, чтобы на реставрацию исторического памятника изыскивать средства на федеральном уровне. «В принципе нужно любыми способами привлекать финансы из бюджета РФ в Удмуртию. Такие объекты требуют более сложных и дорогостоящих работ, законодательство накладывает определенные ограничения, их нельзя перестраивать. Пусть государство поможет привести это здание в хорошее состояние. Оно важно для города. Другой вопрос, что 80% различных проектов и инициатив, требующих финансирования, так и остаются лишь на бумаге»,— говорит депутат.

Михаил Красильников