Александр Губин будет курировать корпоративный бизнес ПСБ банка в Воронеже

Заместителем регионального директора по работе с корпоративными клиентами операционного офиса «Воронежский» ПСБ банка назначен Александр Губин, ранее курировавший блок среднего бизнеса, сообщила пресс-служба банка. Прежний руководитель направления Сергей Кузнецов с января 2021 года назначен заместителем регионального директора по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ в Туле. Направление среднего бизнеса в ПСБ в Воронеже будет объединено с малым бизнесом, который курирует заместитель регионального директора Денис Векленко.

Александр Губин родился в Воронеже в 1983 году. В 2006 году закончил институт менеджмента, маркетинга и финансов по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». В банковской сфере — с 2010 года и имеет многолетний опыт привлечения и обслуживания клиентов сегмента среднего и крупного бизнеса. В декабре 2019 года присоединился к команде ПСБ в роли заместителя регионального директора по работе с компаниями среднего бизнеса.

Ирина Лобанова