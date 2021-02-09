Mitsubishi привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport

Компания Mitsubishi в 2021 году привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport.

Как сообщает японский автопроизводитель, первым на российском рынке появится модернизированный купе-кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Эта модель выйдет в продажу в апреле.

На май намечена премьера обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Информации о модели нет, кроме того, что автомобиль сохранит версии с бензиновым и дизельным двигателем.

Напомним, модернизированный Pajero Sport был показан летом 2019 года, а рестайлинговый Eclipse Cross дебютировал осенью 2020 года.