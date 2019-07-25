Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport. Фото: Mitsubishi

Автомобиль получил внешность в стилистике последнего поколения пикапа Mitsubishi L200, на базе которого и построен Pajero Sport — появились новые фары, изменились крылья, бампер, капот и решетка радиатора. Поменялась форма и рисунок фонарей, добавился спойлер на крышке багажника, изменился задний бампер.

Для внедорожника предусмотрена цифровая панель приборов с 8-дюймовым экраном. Новая мультимедийная система получила 8-дюймовый сенсорный экран, а также модель поддерживает фирменное приложение Mitsubishi Remote Control для смартфонов, позволяющее управлять некоторыми функциями машины удаленно. В салоне переработана центральная консоль и центральный тоннель, в который встроена дополнительная емкость для вещей.

Модернизированный Pajero Sport оснащен электроприводом багажной двери, дополнительными розетками и разъемами USB для пассажиров. В комплектацию машины также включены усовершенствованный комплекс мониторинга слепых зон и система предупреждения о других автомобилях при движении задним ходом.

Технически Mitsubishi Pajero Sport не поменялся. Напомним, Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка выпускается на заводе в Калуге. Модель стоит от 2,3 млн руб.