После митингов в Петербурге выписано более 30 протоколов на несовершеннолетних

Городские комиссии по делам несовершеннолетних 9 февраля рассмотрели почти три десятка протоколов, составленных на несовершеннолетних участников митингов в поддержку Алексея Навального. По большинству в качестве взысканий были вынесены предупреждения, но не обошлось и без штрафов.

О работе комиссий рассказали «РИА Новости». В заседаниях участвовала уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина. Большинство штрафных мер было применено к родителям несовершеннолетних задержанных, но самый большой штраф — 4 тысячи рублей — получил подросток, который по возрасту уже может быть привлечен к административной ответственности. Штраф выписан за нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Анна Митянина обратила внимание, что незаданные вопросы о причинах участия в акциях «все они отвечали примерно одинаково». «У меня сложился определенный психологический портрет такого несовершеннолетнего: это подростки 15-16 лет, которые хорошо информированы, получают информацию из интернета», — отметила госпожа Митянина.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что четыре оппозиционные фракции в Заксобрании Петербурга обратились к председателю Вячеславу Макарову с инициативой провести парламентские слушания по внесению изменений в городской закон «О митингах, шествиях, пикетировании».