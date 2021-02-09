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Парламентская оппозиция потребовала слушаний по закону «О митингах»

Четыре оппозиционные фракции подписались под обращением к председателю ЗакСа Вячеслава Макарова, в котором требуют инициировать парламентские слушания по внесению изменений в городской закон «О митингах, шествиях, пикетировании». Об этом глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский рассказал в своем канале в Telegram «ВишНевское время».

Помимо яблочников свои подписи под обращением поставили коммунисты, справедливороссы и Партия Роста. Планируется, что в слушаниях, помимо депутатов, должны принять участие представители Смольного, прокуратуры, полиции, росгвардии, а также уполномоченный по правам человека. «Все мы видели, что происходило в последние две недели на мирных публичных акциях, и какой беспредел творила полиция»,— написал господин Вишневский в сопровождении к призыву подписать документ.

Олег Дилимбетов


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