Роскомнадзор запустил приложение для жалоб граждан на запрещенную информацию в интернете

Роскомнадзор начал тестировать мобильное приложение, через которое граждане могут пожаловаться на запрещенную в интернете информацию. Ранее пожаловаться на подобный контент можно было на сайте ведомства.

«Цель приложения Роскомнадзора — повысить оперативность удаления из сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов»,— говорится в сообщении ведомства.

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через портал госуслуг и не требует дополнительной регистрации.

К запрещенному контенту относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т. д.

Как власти законодательно борются с информацией в интернете — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».