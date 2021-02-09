Юрист Валех Аббасов не смог вернуть адвокатский статус

Кировский районный суд Уфы сегодня отказал юристу Валеху Аббасову в удовлетворении иска к Адвокатской палате Башкирии о восстановлении его адвокатского статуса, следует из информации на сайте суда.

Совет Адвокатской палаты Башкирии лишил господина Аббасова статуса адвоката в октябре 2020 года за нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката во время заседания квалификационной комиссии Адвокатской палаты в ноябре 2019 года. Тогда комиссия рассматривала заявление физлица Людмилы Храмцовой. Госпожа Хромцова сообщила, что в 2014 году господин Аббасов не оказал должной защиты ее сыну, обвинявшемуся в убийстве и краже. В ходе заседания комиссии господин Аббасов, в частности, заявил, что «защита Храмцовой поступила мне непосредственно от Юмадилова (Булат Юмадилов — экс-президент Адвокатской палаты Башкирии), когда он преследовал адвоката Сулейманова, возбудил в отношении него уголовное дело, меня просил заниматься», а также «мною пятьсот тысяч списалось, двести тысяч он взял себе». В марте 2020 года господин Юмадилов в Демском районном суде Уфы выиграл судебный процесс о защите чести и достоинства, ответчиком по которому выступал Валех Аббасов. ВС Башкирии оставил решение в силе в сентябре того же года.

Получить комментарии у Валеха Аббасова не удалось: он не отвечал на телефонные звонки.

Олег Вахитов