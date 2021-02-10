Лучше только киборги

Состоялась мировая премьера супертракторов линейки Case IH Steiger и Quadrac с системой AFS Connect™. И они уже есть в Татарстане





"Мечтают ли андроиды об электроовцах?", - так когда-то спрашивал в своем романе классик жанра киберпанк американский писатель Филип Дик. Новые супертракторы Steiger, оборудованные системой AFS Connect, позволяют ответить на этот вопрос почти утвердительно. Сельское хозяйство в последнее время не отстает от современных реалий и в нем появляются весьма продвинутые технологии. В случае с линейкой супертракторов Case IH, использовать эти технологии можно уже сейчас и не только в нашей республике. И все это возможно, благодаря присутствию в Набережных Челнах одного из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial. И это не просто присутствие, а полноценно работающее производство мирового уровня.

Группа CNH Industrial была образована в 2012 году, когда Fiat (принадлежит итальянской семье Аньелли) решил объединить два своих подразделения — Fiat Industrial и CNH Global. В свою очередь, CNH Global являлся управляющей компанией заводов по выпуску сельскохозяйственного и строительного оборудования. Один из самых современных заводов группы компаний CNH Industrial (отвечает за 12 брендов: Case IH, New Holland Agriculture, Kongskilde, IVECO и др.) с 2010 года работает в Татарстане, в г. Набережные Челны. Инвестиции в развитие проекта составили около 45 млн долларов. На 47 000 м2 размещены производственные мощности и складские помещения. Ежегодно с конвейера завода сходит около 300 единиц техники, но в планах уже в 2021 году — расширить линейку, а с 2020 года на заводе начато производство строительных мини-погрузчиков. . В общей сложности у самой группы работает по миру 67 производств и 56 научно-исследовательских центра. Компания имеет офисы в 180 странах, общий штат сотрудников насчитывает 63,5 тыс. человек.

Трактор 21 века

В день мировой премьеры журналист находился непосредственно на территории завода в Набережных Челнах, где не только получил информацию "из первых уст", но и воочию увидел и новые супертракторы и саму работу этой производственной площадки мирового уровня.

Фото: пресс-службы CNH Industrial

Так чем же интересны эти новые чудо-тракторы? Тракторы серии AFS Connect Steiger устанавливают новые стандарты производительности и возможностей для повышения эффективности сельскохозяйственного

производства. Теперь можно удаленно контролировать работу трактора Steiger. Сердцевина интеллектуальной начинки этих супертракторов - новая система AFS Connect с инновационным модулем P&CM (модуль обработки и передачи данных), которая позволяет настраивать функции точного земледелия, бортовые системы трактора и возможность дистанционного подключения и взаимодействия благодаря интегрированным решениям. Все это без ущерба для мощности, эффективности, долговечности и производительности, которыми славятся тракторы Steiger.

Вот как увлеченно описывает эти новшества Михаил Базан, специалист по тракторам CNH Industrial:

Фото: пресс-службы CNH Industrial

"Система AFS Connect предоставляет возможность для сельхозтоваропроизводителя иметь доступ ко всем своим машинам на которых она установлена, четко видеть где они находятся, контролировать их работу, отправлять им задания на работу даже не выходя из своего офиса. При этом не нужно находиться в кабине, чтобы видеть то, что видит тракторист. Кроме того, система предоставляет широчайшие возможности для обработки и качественной аналитики собираемых данных. Трактор провел обработку поля - система запомнила контур поля, дальше, например, вышли на посев - система запомнила эту работу, вышли на подкормку - система тоже запомнила эту работу. Собрали урожай - получили карту урожайности. Накапливаются данные, статистика, которая анализируется. Осуществляется контроль текущих и предыдущих показателей производительности машин. Сельхозпроизводитель по результатам анализа данных может понимать, что он сделал не так, что ему поменять в следующий раз. Даже собранный таким образом простой контур уже упрощает жизнь для следующих проходок, и позволяет распределить эту информацию между всеми машинами"

Накапливаемая информация отсылается с трактора на доверенные станции загрузки и выгрузки данных (API), во внутренние оперативные подразделения или в любое другое место, к которому есть возможность подключения. При этом гарантируется безопасный обмен данными и соответствующей информацией об оборудовании.

Благодаря работе интегрированной интеллектуальной системы, планировать и осуществлять техническое обслуживание теперь стало намного проще. Можно оперативно получать уведомления и просматривать критически важные рабочие параметры машин. Теперь уже нет времени на простои - можно предоставить возможность специалистам своего местного дилерского центра Case IH осуществлять дистанционную диагностику проблем, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом, а также заранее заказывать необходимые запасные детали и узлы для поддержания исправного состояния машин.

Отдельно хочется сказать о новой кабине AFS Connect Steiger - в ней качественная отделка, как в легковом автомобиле. Для оператора обеспечены максимально комфортные условия. В кабине новая закрытая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с большим количеством вентиляционных отверстий и дефлекторов для увеличения потока воздуха вокруг оператора. Благодаря обновленной и эргономичной многофункциональной ручке и новому подлокотнику MultiControl теперь 95 % наиболее часто используемых функций находятся прямо под рукой. Дисплей AFS Pro 1200, который работает словно смартфон или планшет, оснащен четким ЖК-экраном, который можно полностью настроить для отображения критически важной информации в простом и удобном для использования формате.

Фото: пресс-службы CNH Industrial

Все это кибернетическое великолепие опирается на высоконадежную механическую базу с давними славными традициями. История бренда Case IH начинается с 1842 года, когда Джером Инкриз Кейс (Jerome Increase Case) основал завод по производству молотилок в городе Расин, штат Висконсин, США. В 1958 году братья Cтайгеры (Steiger) создают свой первый трактор, мощность которого превышала мощность доступных на рынке машин конкурентов. Вообще, Steiger был первым полноприводным трактором высокой мощности с колесно-сочлененной рамой с бесступенчатой трансмиссией. Сегодня Steiger — это трактор с шарнирно-сочленённой рамой производимый в США и поставляемый на рынок под маркой Case IH. Тракторы могут иметь как колесную ходовую часть, так и гусеничныемодули Quadtrac , устанавливаемые вместо колёс. Производятся современные гиганты на заводе в Фарго (Северная Дакота), где уже построено более 50 тысяч таких машин. Тракторы могут экипироваться двигателями от 368 л.с. (274 кВТ) до 589 л.с. (439 кВт). На тракторах установлена ведущая в отрасли технология Case IH Quadtrac, которая включает в себя четыре индивидуально управляемые независимые гусеницы с принудительной жесткой передачей. Каждая гусеница обеспечивает постоянный контакт с грунтом для плавного движения, оптимального давления на грунт, превосходной проходимости и улучшенного сцепления спочвой.

Локализируй это

Директор челнинского завода, Анфис Садриев, заверил, что готовые к работе чудо-трактора серийного производства это еще не предел по технологическому развитию:

"Именно наша компания является первой, кто сделал полностью автономный беспилотный трактор в 2016 году. И это не просто какой-то прототип, а реальный работающий экземпляр. У нас сейчас в Северной Америке и Европе есть машины, которые могут сами работать плюс еще могут управлять и вести за собой звено тракторов. То есть он ведущий трактор, они ведомые и ведущий сам может принимать решения на основе искусственного интеллекта. То есть в компании реально показали, что возможность изготовить такой трактор существует. Теперь же постепенно мы внедряем инновационные технологии в серийные машины".

Фото: пресс-службы CNH Industrial

Звучит как фантастика! Но, пока с завозом таких машин в нашу страну существует проблемы, в частности, с их нормативно-правовым регулированием.

Кстати, производство в Набережных Челнах удивило довольно высоким уровнем локализации, к которой настойчиво призывает производителей наше государство Уровень локализации производства здесь 30%. А все потому, что завод CNH Industrial в Набережных Челнах оснащен самым современным и инновационным оборудованием, в том числе новейшим комплексом лазерной резки металла, прессово-гибочными станками с ЧПУ, автоматической дробеструйной камерой, камерами сушки и подготовки к покраске. и др. На одном из стендов тестируется вал отбора мощности — специальное оборудование имитирует нагрузку в виде прицепного агрегата. Есть и довольно нестандартные вещи - все машины проходят итоговую “аттестацию” глазами потребителя. Ответственный за данный этап специалист тщательно осматривает все узлы и компоненты техники, выявляет возможные дефекты и на основании этого дает заключение о соответствии потребительским качествам.

Кстати, говоря о текущем состоянии дел на предприятии, Анфис Садриев демонстрировал сдержанный оптимизм:

“Пандемия невольно поддержала устойчивый спрос на продукцию сельского хозяйства, мы видим, что сельское хозяйство сейчас на подъеме. Соответственно, наше производство не упало, напротив, мы даже получили новый импульс к развитию. Персонал сохранился в прежнем составе за исключением двух человек, но один из них ушел на заслуженную пенсию. Уровень зарплат у нас хороший, мы его держим чуть выше, чем в среднем по рынку, плюс социальный пакет, который достаточно интересен.

Фото: пресс-службы CNH Industrial

Прогнозы на 2021 году очень даже, так скажем, хорошие для нас как по реализации техники, так и по ее производству. Мы настроены почти в три раза увеличить производственные мощности"

Глядя на высокотехнологичную агрохозяйственную технику, поставляемую заводом, на его современное промышленное производство, нет оснований не доверять этому оптимизму. А новые чудо-трактора просто поражают своими возможностями и выглядят как самые настоящие машины из будущего. Которое доступно здесь уже сейчас.