Сотрудника сотового оператора из Ростова оштрафовали за передачу данных мошенникам

Ленинский районный суд Ростова признал виновным сотрудника оператора мобильной связи Даниила Рогоженко в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Рогоженко с июля по август 2020 года 19 раз незаконно обратился к детализациям телефонных разговоров граждан. Распечатки разговоров он передал за денежное вознаграждение заинтересованным лицам из криминальной среды. Как сообщил источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, полученные данные заинтересованные лица перепродавали. «У мошенников заказывали данные частные лица, а те, в свою очередь, покупали их у сотрудника оператора», — рассказал источник.

Рогоженко сотрудничал со следствием и признал свою вину, поэтому суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 50 тыс. руб.

Наталья Шинкарева