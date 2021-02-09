09 февраля, вторник
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Госдума поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об усилении ответственности за нарушения закона при подготовке и проведении митингов. Автор инициативы депутат-единоросс Дмитрий Вяткин в конце прошлого года предложил увеличить штраф за неповиновение участников митингов сотрудникам правоохранительных органов, а также добавить в Кодекс об административных нарушениях наказание за нарушения правил финансирования митингов.

Так, за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФМС и Росгвардии гражданам будет грозить штраф 4 тыс. руб. (ранее максимальный штраф составлял 1 тыс. руб.), или административный арест на срок до 30 суток, или обязательные работы на 120 часов. При повторном совершении правонарушения штраф возрастет до 20 тыс. руб., а срок обязательных работ — до 200 часов.

За нарушение порядка сбора и расходования денег на проведение публичных мероприятий предполагается штраф в размере до 20 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб.— для юридических лиц. За перечисление денег или передачу имущества на организацию и проведение публичных мероприятий лицами, не имеющим на это права (в частности, иностранцами), предусмотрен штраф до 15 тыс. руб., а для юрлиц — до 100 тыс. руб.

Законопроект поддержали 307 депутатов, против проголосовали 75 парламентариев.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «На митинги выводят многотысячные штрафы».

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