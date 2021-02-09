Минфин РФ предложил обнулить на 2 года пошлины на ввоз драгоценных камней в ЕАЭС

Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии ( ЕЭК) предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты весом менее 0,3 карат сроком на два года в странах ЕАЭС. Предложение ведомства рассмотрит коллегия ЕЭК 9 февраля.

«Минфин России давно ведет работу по обнулению ставок, инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках. Создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли»,— говорится в сообщении ведомства.

Минфин РФ уточнил, что пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на рынок ювелирных изделий, объемы его производства снизились. «Разработанная Минфином России мера таможенного регулирования, поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности»,— говорится в сообщении.

В апреле 2020 года продажи крупнейших алмазодобывающий компаний мира упали до рекордного минимума. К сентябрю 2020 года представители отрасли заявили о постепенном оживлении рынка. Продажи крупнейшего российского производителя алмазов АЛРОСА за первые восемь месяцев 2020 года составили $1,2 млрд против $2,1 млрд за тот же период 2019 года.

О восстановлении отрасли — в материале “Ъ” «Бриллианты извлекают из короны».