В 2020 году в Китае родилось на 15% меньше детей

По предварительным данным, которые опубликовало министерство общественной безопасности КНР, в прошлом году в Китае были зарегистрированы всего 10 млн младенцев. Это на 15% меньше, чем годом ранее, и уже не первый год подряд, когда рождаемость падает. По данным Национального бюро статистики, в 2015 году в Китае родилось 17,9 млн младенцев, в 2016 году — 17,2 млн, в 2017 году — 15,23 млн, в 2018 году — 14,65 млн, в 2019 году — 11,8 млн.

Специалисты бьют тревогу по поводу этой тенденции. Если опубликованные предварительные данные будут подтверждены Национальным бюро статистики, 2020 год станет годом с самой низкой рождаемостью с самого момента основания Китайской народной республики.

Главной причиной снижения рождаемости эксперты называют нежелание молодых семей заводить детей, поскольку это требует значительных средств. При этом политика властей в области жилищного строительства и образования, а также социальная среда в целом не поощряют молодых людей к рождению детей, считает профессор института демографических исследований Пекинского университета Му Гуанцзон. Кроме того, отмечает он, сказывается и тот факт, что в Китае мужчин больше на 30 млн, чем женщин, и число холостых мужчин растет. Так, среди родившихся в прошлом году младенцев мальчики составляют 52,7%.

Другая проблема, которая нарастает по мере сокращения рождаемости, это стремительное старение населения. По данным того же Национального бюро статистики, в прошлом году в Китае было 250 млн человек в возрасте старше 60 лет, это 18% общего населения страны. К 2050 году число таких людей достигнет почти 480 млн, или трети населения.

В 2020 году, по данным Росстата, в РФ снизилась рождаемость — по итогам года в стране родилось 1,435 млн человек против 1,484 млн годом ранее. Этот показатель стал минимальным с 2002 года, тогда в РФ родилось 1,397 млн детей.

Алена Миклашевская