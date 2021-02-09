Путин заявил об открытости судебной системы во время пандемии

Российская судебная система во время пандемии коронавируса сохранила гласность и открытость, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, система развивается в связи с изменениями в обществе.

«Вот мы много говорим про врачей, и справедливо, благодарим их за их подвижнический труд, но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения»,— сказал господин Путин на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.

«Благодаря именно вашим инициативам укрепляется право и доступность гражданам правосудия, обеспечивается гласность и открытость деятельности судов»,— сказал президент судьям. По его словам, «и в период пандемии эта гласность и открытость были обеспечены». «За это вам особое спасибо»,— сказал Владимир Путин.

Президент также не согласился с мнением о том, что судебная система не может развиваться сама. Он считает, что она адаптируется к изменениям в обществе. Очень важно, что процесс совершенствования судебной деятельности идет непрерывно в нашей стране… Самые прогрессивные, самые актуальные инициативы рождаются именно в судебном сообществе»,— заявил господин Путин.

Напомним, во время пандемии в Москве и других регионах были введены ограничения для судов: был приостановлен прием граждан, заявителям предлагалось направлять документы по почте, а на процессы допускались только их участники.

Подробности — в материале “Ъ” «Суды закрылись от COVID-19».