Tui будет работать этим летом с 80-процентной загрузкой

Крупнейший в мире туроператор Tui сообщил, что на летние месяцы уже сделано 2,8 млн бронирований, что чуть больше половины летних бронирований, сделанных в 2019 году. Учитывая это, а также активное развертывание программы вакцинации и тестирования во многих странах, в Tui ожидают этим летом восстановления деятельности компании на 80% от уровня до начала пандемии. Как отмечают в компании, цены на летний отдых в нынешнем году в среднем выше на 20%, чем в 2019 году.

Как следует из опубликованной сегодня Tui отчетности за первый квартал текущего финансового года (квартал завершился 31 декабря), за отчетный период у компании убытки составили €699 млн, выручка упала на 88% до €468,1 млн. Компания согласовала с акционерами, банками и стабилизационным фондом Германии получение третьего пакета финансовой помощи на €2,8 млрд, включая выпуск новых акций на €500 млн, и уже получила эту помощь в конце января. По итогам предыдущего финансового года, завершившегося в сентябре, у Tui были убытки в размере €3 млрд.

Алена Миклашевская