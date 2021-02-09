ВОЗ назвала маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

Исследовательская группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайском Ухане прорабатывает несколько версий заражения человека коронавирусом, сообщил глава делегации Бен Эмбарек. Наиболее вероятной версией является передача от животного через промежуточное звено. Другие версии: заражение от животного напрямую, через замороженные продукты, а также в связи с неким инцидентом в лаборатории.

Китайский ученый Лян Ваньнянь из совместной группы КНР и ВОЗ заявил на пресс-конференции 9 февраля, что точно определить способ передачи вируса к человеку пока невозможно. Он добавил, что переносчиками вируса могли быть не только летучие мыши, но и кошки, а также другие животные.

Глава экспертной группы ВОЗ придерживается противоположного мнения. «Вся работа, которая была проделана по установлению происхождения вируса и которая продолжается, указывает на природный источник — летучих мышей»,— сказал господин Эмбарек (цитата по «Интерфаксу»).

Специалисты ВОЗ также не исключили, что вирус мог попасть на уханьский рынок через замороженные продукты. «Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами»,— пояснил эту теорию глава делегации ВОЗ.

Известную гипотезу о распространении коронавируса из лаборатории представитель ВОЗ назвал маловероятной. «И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса»,— сказал он.

Делегация ВОЗ прибыла в Ухань для расследования пандемии в середине января. В состав группы ВОЗ входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Ученые подозревают, что вирус перешел к людям от летучих мышей или других животных на юго-западе Китая. Согласно опубликованной ВОЗ программе, у ученых нет планов оценивать, могла ли произойти случайная утечка коронавируса в уханьской лаборатории, как утверждали некоторые политики.

Какие данные о COVID-19 получили эксперты — в материале “Ъ FM” «ВОЗ собирает улики в Ухане».