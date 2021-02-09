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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Петербурге анонсировали открытие фудкортов

В ближайшее время нерабочий режим для фудкортов, действовавший с середины ноября, будет завершен. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Господин Елин пояснил, что открытие фудкортов в ТРЦ Петербурга включено в готовящееся распоряжение Смольного, которое будет подписано только в случае одобрения Роспотребнадзора. Кроме того, этим же распоряжением планируется увеличение разрешенного числа посетителей театров, сообщил «Петербургский дневник».

На прошлой неделе сообщалось, что Ленобласть ослабила ограничения по количеству людей на мероприятиях.

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