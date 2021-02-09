Власти вновь продлили ФЦП Крыма и Севастополя

Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя продлили до 2025 года, существенно увеличив ее финансирование, сообщил на совещании с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, общий объем ФЦП составит 1,37 трлн руб. «Это позволит привести в порядок инфраструктуру полуострова, обеспечить надежное водоснабжение, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения»,— заявил господин Мишустин, подчеркнув, что все мероприятия программы должны исполняться в срок.

По информации зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, с 2021 по 2025 год в Крыму и Севастополе будет построено 554 объекта. В общей сложности на них потратят 593 млрд руб. В частности, обновленная программа предполагает строительство четырех подъездов к побережью Черного моря от трассы «Таврида»: дорог Ялта—Бахчисарай и Белогорск—Приветное, а также трассы от Льговского к Судаку через Грушевку и юго-восточный обход Симферополя, который соединит «Тавриду» с дорогой на Южный берег Крыма в обход населенных пунктов Добровской долины.

Помимо этого на полуострове построят 164 объекта социальной сферы: детские сады, школы и поликлиники, а также разработают программу модернизации системы электроснабжения региона.

Действие государственной программы социально-экономического развития региона также продлили до 2025 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил в социальной сети Facebook, что на федеральном и региональном уровне уже принят ряд решений, которые позволили местным властям существенно увеличить эффективность реализации мероприятий ФЦП.

Напомним, ранее ФЦП развития Крыма и Севастополя уже продлевали до 2022-го, а затем до 2024 года. Она была принята в 2014 году, первоначальный объем ее финансирования составлял около 680 млрд руб.

Подробнее о продлении ФЦП Крыма и Севастополя — в материале “Ъ” «Перебои с деньгоснабжением».

Александр Дремлюгин, Симферополь