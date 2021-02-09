В Курганской области продлили ограничение движения транспорта

Временные ограничения по движению автотранспорта по дорогам общего пользования регионального и федерального значения в Курганской области продлены до 14 часов 10 февраля, сообщают в пресс-службе губернатора. Меры приняты из-за попадания региона в зону действия циклона с резким потеплением, в результате которого на дорогах образовалась наледь и снежный накат.

Ограничения, действующие с воскресенья, предусматривают запрет на движение грузовиков, а также транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Кроме того, введены ограничения на регулярные автобусные и школьные перевозки, кроме пригородных.