Инвестиции в развитие СКЖД составили 29 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в обновление инфраструктуры и развитие Северо-Кавказской железной дороги около 29 млрд руб., сообщает пресс-служба магистрали.

В прошлом году продолжалась реализация реконструкция участка им. М. Горького

— Котельниково — Тихорецкая — Крымская, обновление линий Таманского

полуострова, модернизация устройств электроснабжения, электрификации участков

Южного полигона, а также строительство вторых путей, удлинение станционных

путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций. Кроме того, на перегонах Старотитаровка — Вышестеблиевская, Ея — Ровное, Ровное — Порошинская, Протока — Себедахово, Себедахово — Рзд. 9 км было построено около 70 км путей. Также было организовано грузовое и пассажирское движение в Анапу на электрической тяге. Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в 2020 году в ремонт 257 км путей было инвестировано 8 млрд руб.

Наталья Шинкарева