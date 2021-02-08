В 2020 году инвестиции в обновление путей СКЖД составили 8 млрд рублей

На Северо-Кавказской железной дороге было отремонтировано 257 км путей в 2020 году, сообщает пресс-служба магистрали. Инвестиции в обновление составили более 8 млрд руб.

Железнодорожные пути были отремонтированы в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, Дагестане. На станциях Лихая, Крымская, Горячий Ключ, Афапостик, Долина Очарований и Туапсе, а также на более чем 30 перегонах, был проведен капитальный ремонт. В 2020 году завершился капитальный ремонт в Большом петлевом тоннеле на перегоне Гойтх — Индюк, который расположен в Туапсинском районе. В работе была применена технология Low Vibration Track, которая помогает снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннелей и обеспечить плавность хода.

Наталья Шинкарева