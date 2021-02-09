Депутата Николая Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) хотят привлечь к уголовной ответственности за коррупционное преступление. Об этом сообщила пресс-служба реготделения «Единой России» со ссылкой на решение думской комиссии по доходам.

По мнению председателя комиссии Алексея Антонова («ЕР»), господин Бондаренко не имел права получать доход от рекламы на YouTube. «Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности – онораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идёт, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой ютуб-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъемку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент – это уже нарушение законодательства», – заявил господин Антонов. Информация о принятом на заседании думской комиссии по доходам решении будет направлена в прокуратуру.

Николай Бондаренко не исключил, что его могут лишить депутатского мандата и в случае уголовного преследования он не сможет участвовать в выборах в госдуму в сентябре этого года. Он предположил, что таким образом политические оппоненты решили его нейтрализовать.

Напомним, вчера его оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение законодательства о митингах.

Марина Ковалева