Президент РФ предложил кандидатуру прокурора Кузбасса на должность прокурора Пермского края

Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуру нынешнего прокурора Кузбасса Павла Бухтоярова для назначения на должность прокурора Пермского края, сообщает “Ъ-Прикамье”.

На заседании 9 февраля комитеты Совета Федерации проведут консультации по кандидатурам для назначения на должность прокуроров субъектов Р Ф.

Павел Бухтояров родился в 1963 году в Красноярске. Окончил Уссурийское Суворовское военное училище, Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, юридический факультет Иркутского государственного университета. Служил в органах военной прокуратуры с 1992 по 2007 год. Был следователем, старшим следователем, прокурором Шелеховского, Сретенского и Новосибирского гарнизонов, а также прокурором Республики Тыва. С сентября 2012 года работает прокурором Кемеровской области.

Екатерина Лукашевич