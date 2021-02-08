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Фото: Виталий Старицын / Коммерсантъ

Президент предложил кандидатуру нового прокурора края

Им стал Павел Бухтояров из Кемерово

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Павла Бухтоярова для назначения на должность прокурора Пермского края. Как следует из информации с сайта Совета Федерации РФ, 9 февраля она будет рассмотрена на совместном заседании профильных комитетов. Помимо господина Бухтоярова, будут рассмотрены кандидаты для назначения на должности глав надзорных ведомств Ростовской, Иркутской областей и Республики Мордовия. Согласно Конституции, прокуроры субъектов федерации назначаются президентом после консультаций с Советом.

Сейчас Павел Бухтояров занимает должность прокурора Кемеровской области. С 1980 по 2007 год господин Бухтояров служил в Министерстве обороны РФ. Выпускник Хмельницкого высшего командного артиллерийского училища Павел Бухтояров с 1984 по 1992 год проходил службу в ВДВ, а затем перевелся в систему военной прокуратуры. Там он начал карьеру с должности следователя, закончив ее в должности военного прокурора Новосибирского гарнизона. С 2002 по 2012 год и до перевода в Кузбасс господин Бухтояров возглавлял прокуратуру Республики Тыва.

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