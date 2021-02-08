Президент предложил кандидатуру нового прокурора края

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Павла Бухтоярова для назначения на должность прокурора Пермского края. Как следует из информации с сайта Совета Федерации РФ, 9 февраля она будет рассмотрена на совместном заседании профильных комитетов. Помимо господина Бухтоярова, будут рассмотрены кандидаты для назначения на должности глав надзорных ведомств Ростовской, Иркутской областей и Республики Мордовия. Согласно Конституции, прокуроры субъектов федерации назначаются президентом после консультаций с Советом.

Сейчас Павел Бухтояров занимает должность прокурора Кемеровской области. С 1980 по 2007 год господин Бухтояров служил в Министерстве обороны РФ. Выпускник Хмельницкого высшего командного артиллерийского училища Павел Бухтояров с 1984 по 1992 год проходил службу в ВДВ, а затем перевелся в систему военной прокуратуры. Там он начал карьеру с должности следователя, закончив ее в должности военного прокурора Новосибирского гарнизона. С 2002 по 2012 год и до перевода в Кузбасс господин Бухтояров возглавлял прокуратуру Республики Тыва.