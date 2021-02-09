В Краснодарском крае за сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 9 февраля, в Краснодарском крае зафиксировано 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 25 муниципальных образованиях по результатам 7585 тестов, полученных за последние сутки. По информации пресс-службы краевой администрации, среди пациентов с подтвержденным COVID-19 - 102 женщины и 77 мужчин в возрасте до 92 лет, также заразились пятеро детей, в том числе – пятимесячный младенец. В настоящий момент в тяжелом состоянии в больницах региона находятся 103 человека.

Больше всего заболевших, 49 человек, выявлено в Краснодаре, 33 человека заболели в Сочи, 28 - в Динском районе, 10 - в Выселковском, девять в Темрюкском, семь - в Апшеронском, пять в -Белореченском районе, четыре – в Туапсинском, по три – в Геленджике, Абинском, Кущевском, Крыловском, Кореновском и Северском районах. Меньше всего заболевших в Новороссийске, Ейском, Успенском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах – в этих муниципалитетах выявлено по два новых случая, по одному - в Анапе, Армавире, Кавказском, Ленинградском, Отрадненском и Павловском районе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусная инфекция обнаружилась у 35321 человека, в их числе - 2623 детей. В стационарах находится 1370 инфицированных, 5022 человека лечатся на дому. За сутки из медицинских организаций края выписано с выздоровлением 321 человека, всего за период наблюдений выздоровело 27302 пациента.

Ольга Логинова