Банкротство овощебазы №4 в Екатеринбурге завершилось мировым соглашением

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве ООО «Продовольственная овощебаза №4» (Екатеринбург), следует из определения суда. Процедура банкротства была инициирована администрацией Екатеринбурга в 2018 году.

Согласно условиям мирового соглашения, на требования конкурсных кредиторов в части основного долга предусматривается скидка в размере 30% от суммы требования. В итоге общая сумма, которую овощебаза должна выплатить кредиторам составляет более 134 млн руб. (без учета скидки сумма долга составляла более 200 млн руб.). Против скидки возражала администрация города (сумма к выплате с учетом скидки составит 3,2 млн руб.), но позиция отдельного кредитора не препятствует заключению соглашения, говорится в документах суда. Крупнейшими кредиторами овощебазы, указанными в мировом соглашении, стали ООО «Калипсо» (86,2 млн руб.) и Александр Видьховский (35 млн руб.).

Ранее суд уже признавал ООО «Продовольственная база № 4» банкротом, однако в ходе реализации процедуры требования кредиторов к компании были признаны погашенным в полном объеме.

До 2016 года овощебаза находилась на ответхранеии у Татьяны Русиной, ключевого свидетеля по делу бывшего вице-мэра города Виктора Контеева. После ее смерти собственником актива стала ее дочь Елена.