Дмитрий Верховод возглавил Академпарк

Временно исполняющим обязанности гендиректора Академпарка (Технопарк Новосибирского Академгородка) в Новосибирске назначен Дмитрий Верховод. Решение принято 9 февраля на заседании Наблюдательного совета Академпарка, сообщает облправительство.

К своим обязанностям господин Верховод приступит 12 февраля. Он будет исполнять обязанности гендиректора до проведения внеочередного собрания акционеров. Которое состоится в середине марта, сказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. Сам господин Верховод не стал комментировать свое назначение.

Предыдущий руководитель Академпарка Владимир Никонов оставил свой пост на прошлой неделе. Он возглавлял компанию с 31 января 2017 года.

Господин Верховод ранее уже возглавлял Технопарк - с 2009 года по 2016. В октябре 2016 года областные власти заявили о необходимости его отставки после проверки Контрольно-счетной палатой деятельности Академпарка. В частности, как тогда сообщалось, ему вменялась в вину попытка продажи резиденту ООО «Плазмохимические технологии» одного из зданий технопарка по заниженной цене.

Технопарк новосибирского Академгородка начал работу в 2007 году. Академпарк – комплексный технологический парк, призванный создать условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Академпарка за 2-19 год составила 276,8 млн руб.. убыток 110,7 млн руб. (в 2018 году – 27,1 млн руб.).

Оксана Павлова