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Комиссия петербургского ЗакСа поддержала предложение учредить «День работника ФСИН»

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного накануне презентовал законопроект о праздновании Дня работника уголовно-исполнительной системы. Как сообщили в пресс-службе комитета, члены профильной комиссии городского парламента поддержали предложение единогласно.

Предложение ввести такой праздник в Смольный поступило от начальника регионального УФСИН Игоря Потапенко. В комитете уточнили, что дополнительных бюджетных расходов данный законопроект не требует.

Напомним, что отмечать праздник предлагается 12 марта.

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