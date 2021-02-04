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Губернатор Петербурга предложил ввести новый праздник — «День работника уголовно-исполнительной системы»

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил ввести новый праздник —«День работника уголовно-исполнительной системы». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Заксобрание города. Отмечать праздник предлагается 12 марта.

В документе указывается, что законопроект был предварительно рассмотрен и одобрен правительством города. Представлять инициату в Заксобрании будет представитель губернатора Юрий Шестериков.

«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая»,— сообщил на свой странице в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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