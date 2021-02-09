Объем складских остатков одежды в два раза превысил норму

Консалтинговая компания McKinsey сообщила, что за время пандемии у ритейлеров одежды накопились большие остатки товара на складах. По оценке экспертов, во всем мире их объем достигает $168–192 млрд, что в два раза выше обычного уровня.

Большой объем залежавшегося товара сказался и на работе фабрик по поживу одежды. По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, число заказов сократилось в среднем на 30%. «Обычно заказы поступают за три месяца, но сейчас у нас совсем нет заказов на март. Мы работаем на 25% мощности, и я не знаю, удастся ли нам выжить»,— приводит газета «Ведомости» слова владельца одной из фабрик, шьющих одежду для США и Европы.

Согласно исследованию компании BDO USA, за первые шесть месяцев 2020 года 18 розничных сетей в США объявили о своем банкротстве. В основном это компании по продаже одежды и обуви. Специалисты аналитического портала «СберИндекс» в ноябре фиксировали подавленную динамику потребительских расходов, также отмечая спад розничных продаж одежды, обуви и аксессуаров.