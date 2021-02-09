Более 4 тысяч нарушений масочного режима выявили в Удмуртии

С начала 2021 года специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии и сотрудники МВД провели 472 рейда по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли общепита. В результате было составлено 4,11 тыс. протоколов об административном правонарушении, сообщает пресс-служба управления. Указанные материалы направлены на рассмотрение в суды.

Кроме того, из-за нарушений режима была временно приостановлена работа двух непродовольственных магазинов в Воткинске, магазина смешанных товаров в Можге и парикмахерской в Ижевске. Их закрыли на срок от 2 до 20 суток по решению судов.