«Донаэродорстрой» выиграл тендер на третью очередь Северного обхода

АО «Донаэродорстрой» стал победителем конкурса на строительство одного из участков автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Речь идет об участке «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» — автодорога «Ростов — на — Дону — Таганрог» протяженностью 12,7 км. «Работы по строительству III очереди северного обхода планируется завершить в 2022 году, они будут синхронизированы с завершением строительства транспортной развязки на 9 км федеральной трассы А-280. Этот проект уже сейчас реализует Росавтодор»,— отмечается в сообщении.

Напомним, завершить участок «Северного обхода» планировалось в октябре 2019 года, но помешали проблемы с переносом коммуникаций. В феврале 2020 года АО «Донаэродорстрой» потребовало через суд расторгнуть контракт в 1,2 млрд руб. с региональным минтрансом на строительство одного из трех участков дороги «Северный обход Ростова». Поводом стали ошибки в проектной документации, которые вовремя не исправило министерство.

Наталья Шинкарева