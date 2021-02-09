Назван район Челябинска, жители которого хуже всех платят за отопление

Компания «Уралэнергосбыт» проанализировала дисциплину жителей районов Челябинска в 2020 году по оплате счетов за отопление . Как сообщают в компании, меньше всего долгов в среднем у людей, живущих в Советском районе. Также ответственными потребителями являются жители Курчатовского, Центрального и Калининского районов. Большие долги за отопление в Ленинском и Тракторозаводском районах, самым же недисциплинированным оказался Металлургический.

По данным компании, только 60% собственников жилья в областном центре начали 2021 год без долгов. Суммарная задолженность на конец января превысила 1,6 млрд руб., средняя по одному лицевому счету – 3440 руб.